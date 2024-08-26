Польша подняла боевую авиацию на фоне массированной российской атаки на Украину

В последний раз Польша поднимала свои самолеты 8 июля во время массированного удара по Украине

Истребители F-16 (Фото: Robert Ghement/EPA)

В понедельник, 26 августа, Польша подняла свои военные самолеты на фоне массированной атаки россиян на Украину. Об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

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По информации польских военных, утром наблюдается "интенсивная деятельность" дальней авиации РФ, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным, в том числе в западных областях Украины.

Поэтому военные предупредили, что в юго-восточной части Польши возможен повышенный уровень шума из-за пролета польских и союзнических истребителей.

"Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование постоянно следит за ситуацией", – говорится в сообщении.

Польские военные напомнили, что в последний раз усиленная активность российской авиации, во время которой были нанесены удары по западной Украине, была зафиксирована 8 июля.

26 августа Россия наносит массированный удар по Украине: взрывы раздавались по всей стране. Поэтому в некоторых городах отсутствует энергоснабжение. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что враг атакует энергетическую инфраструктуру, света нет в некоторых районах Киева и Днепра.

В Полтавской области войска РФ атаковали промышленный объект, в результате чего получили ранения пять человек.

Укрэнерго приказало ввести экстренные отключения света.

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