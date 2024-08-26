Россия атакует энергетику Днепра и Киева. В Луцке повреждена многоэтажка, есть погибший

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что враг атакует энергетическую инфраструктуру, света нет в некоторых районах Киева и Днепра

Фото: Укрэнерго

В Луцке в результате российской атаки поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук. В Киеве и Днепре враг атакует энергетическую инфраструктуру, в результате чего отсутствует энергоснабжение в некоторых районах этих городов.

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"В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали относительно пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия", – написал он.

В 08:56 в Луцке прогремел повторный взрыв, передают корреспонденты Суспильного.

С утра 26 августа Россия наносит массированный удар по Украине: взрывы раздавались по всей стране. Поэтому в некоторых городах отсутствует энергоснабжение.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что враг атакует энергетическую инфраструктуру, света нет в некоторых районах Киева и Днепра.

ДОПОЛНЕНО в 09:17. Полищук написал, что в результате атаки на Луцк известно об одном погибшем.

Ранее стало известно, что российские войска атаковали промышленный объект в Полтавской области, в результате чего получили ранения пять человек.

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