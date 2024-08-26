В Полтавской области "шахед" влетел в промышленный объект, ранены пять человек
Утром 26 августа российские оккупационные войска обстреляли Полтавскую область, в результате чего есть раненные. Об этом сообщили в военной администрации.
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"Враг попал по промышленному объекту в Полтавской области. Травмированы пять человек", – говорится в сообщении.
Других деталей власти области не предоставляют.
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