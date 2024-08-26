В Полтавской области "шахед" влетел в промышленный объект, ранены пять человек

Атака на Полтавскую область произошла утром 26 августа. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, РФ готовится к массированному удару

''Шахед'' (Фото: Александр Гусев/Pacific Press)

Утром 26 августа российские оккупационные войска обстреляли Полтавскую область, в результате чего есть раненные. Об этом сообщили в военной администрации.

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"Враг попал по промышленному объекту в Полтавской области. Травмированы пять человек", – говорится в сообщении.

Других деталей власти области не предоставляют.

По данным мониторинговых каналов, около 07:30 в воздушное пространство Украины вошли три группы крылатых ракет "Калибр" и две – Х-101. По информации Воздушных сил, к атаке готовятся шесть бортов Ту-22М3.

Утром военные сообщали о взлете 11 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

24 августа 2024 года россияне атаковали Краматорск баллистической ракетой типа "Искандер", попав в гостиницу, в которой находились журналисты. Под завалами погиб британский журналист агентства Reuters.

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