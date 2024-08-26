На Полтавщині "шахед" влетів у промисловий об'єкт, поранено п'ятьох людей
Вранці 26 серпня російські окупаційні війська обстріляли Полтавську область, внаслідок чого є поранені. Про це повідомили у військовій адміністрації.
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"Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей", – йдеться у повідомленні.
Інших деталей влада області не надає.
За даними моніторингових каналів, близько 07:30 у повітряний простір України увійшли три групи крилатих ракет "Калібр" та дві – Х-101. За інформацією Повітряних сил, до атаки готуються шість бортів Ту-22М3.
Зранку військові повідомляли про зліт 11 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- 24 серпня 2024 року росіяни атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти. Під завалами загинув британський журналіст агентства Reuters.
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