На Полтавщині "шахед" влетів у промисловий об'єкт, поранено п'ятьох людей

Російська атака на Полтавщину відбулася вранці 26 серпня. На всій території України оголошено повітряну тривогу, Росія готується до масованого удару

''Шахед'' (Фото: Олександр Гусєв/Pacific Press)

Вранці 26 серпня російські окупаційні війська обстріляли Полтавську область, внаслідок чого є поранені. Про це повідомили у військовій адміністрації.

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"Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей", – йдеться у повідомленні.

Інших деталей влада області не надає.

За даними моніторингових каналів, близько 07:30 у повітряний простір України увійшли три групи крилатих ракет "Калібр" та дві – Х-101. За інформацією Повітряних сил, до атаки готуються шість бортів Ту-22М3.

Зранку військові повідомляли про зліт 11 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

24 серпня 2024 року росіяни атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти. Під завалами загинув британський журналіст агентства Reuters.

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