Дрони атакували Енгельс та Саратов: є влучання у будинок неподалік аеродрому – відео
Російські пропагандисти, а також влада Енгельса та Саратова заявили про дронову атаку на міста вранці 26 серпня. Є влучання безпілотників у житлові багатоповерхівки.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін стверджує, що російська протиповітряна оборона збила всі БпЛА: "Є факти попадання уламків у житлові будинки у Саратові та Енгельсі".
Водночас росіяни масово публікують відео з двох міст, на яких видно прямі влучання безпілотників у житлові споруди: у Саратові дрон врізався у найвищий, 128-метровий, житловий комплекс "Волка Скай", в Енгельсі – зачепив дах багатоповерхівки.
Увага! На відео – нецензурна лексика.
Від місця події в Енгельсі до однойменного військового аеродрому, з якого російські окупанти атакують Україну, близько дев'яти кілометрів.
- Вранці 26 серпня 2024 року Росія намагалася атакувати "шахедами" Київ, але на підступах до столиці збили до десятка дронів. У повітрі зараз перебувають 11 бортів бомбардувальників Ту-95 МС.
Дивіться також: Зруйновані ангари та попіл: супутникові знімки наслідків удару по аеродрому "Маринівка"