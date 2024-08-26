Дрони атакували Енгельс та Саратов: є влучання у будинок неподалік аеродрому – відео

У Саратові дрон врізався у найвищий, 128-метровий, житловий комплекс "Волка Скай", в Енгельсі – зачепив дах багатоповерхівки

Саратов (Фото: ресурси країни-агресора)

Російські пропагандисти, а також влада Енгельса та Саратова заявили про дронову атаку на міста вранці 26 серпня. Є влучання безпілотників у житлові багатоповерхівки.

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Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін стверджує, що російська протиповітряна оборона збила всі БпЛА: "Є факти попадання уламків у житлові будинки у Саратові та Енгельсі".

Водночас росіяни масово публікують відео з двох міст, на яких видно прямі влучання безпілотників у житлові споруди: у Саратові дрон врізався у найвищий, 128-метровий, житловий комплекс "Волка Скай", в Енгельсі – зачепив дах багатоповерхівки.

Увага! На відео – нецензурна лексика.

Будинок у Саратові (Фото: соцмережі)

Від місця події в Енгельсі до однойменного військового аеродрому, з якого російські окупанти атакують Україну, близько дев'яти кілометрів.

Вранці 26 серпня 2024 року Росія намагалася атакувати "шахедами" Київ, але на підступах до столиці збили до десятка дронів. У повітрі зараз перебувають 11 бортів бомбардувальників Ту-95 МС.

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