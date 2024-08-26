На підступах до Києва збили близько 10 "шахедів". У повітрі 11 бортів Ту-95МС

Силами і засобами протиповітряної оборони до десятка дронів знищені ще на підступах до міста

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 26 серпня російські окупаційні війська спробували атакувати Київ дронами-камікадзе, на підступах до столиці збили до десятка "шахедів". Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

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За попередніми даними, російські війська запустили безпілотники з території Курської області. "Шахеди" пролетіли через Сумську та Чернігівську області, рухаючись у напрямку Києва зі сходу та північного сходу.

"Силами і засобами протиповітряної оборони до десятка знищені ще на підступах до міста", – йдеться у повідомленні КМВА.

Про руйнування та потерпілих не повідомлялося.

Станом на 06:00, за даними моніторингових каналів, над Україною близько 40 "шахедів". Повітряні сили також повідомляли, що у повітрі перебувають 11 бортів російських бомбардувальників Ту-95МС. У разі ракетної небезпеки військові обіцяють сповістити.

24 серпня 2024 року росіяни атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти. Агентство Reuters вдень 25 серпня заявило, що постраждалі – його журналісти, один з яких, британець, на той момент перебував під завалами, пізніше його тіло дістали.

У ніч проти 25 серпня війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, були постраждалі.

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