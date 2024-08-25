У Курській області Україна взяла під контроль ще два населених пункти – Зеленський
Українські сили взяли під контроль ще два населені пункти у Курській області РФ, також є поповнення обмінного фонду. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Голова держави мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським: українські сили просунулися у Курській області на відстань 1-3 км.
Під контроль взято ще два населені пункти, також "тривають активні дії" стосовно ще одного населеного пункту, розповів Зеленський.
Він зазначив, що є і поповнення обмінного фонду.
До того ж президент та головком обговорили захисні дії у Донецькій області: "Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне. Найбільше штурмів. Вдячний усім нашим підрозділам за стійкість".
- 18 серпня голова Мінреінтеграції повідомила, що на Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового.
- 24 серпня Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області – це превентивний удар для захисту Сумщини.
- Також на день незалежності відбувся 55-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. У його межах додому повернулися 115 військовослужбовців. Комбриг "Азову" повідомив, що на обміні не було захисників з бригади.
Читайте також: Лубінець: Україна робить усе, щоб обміни полоненими відбувалися щотижня