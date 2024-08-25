У Курській області Україна взяла під контроль ще два населених пункти – Зеленський

Також "тривають активні дії" стосовно ще одного населеного пункту

Ілюстративне фото: Depositphotos

Українські сили взяли під контроль ще два населені пункти у Курській області РФ, також є поповнення обмінного фонду. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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Голова держави мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським: українські сили просунулися у Курській області на відстань 1-3 км.

Під контроль взято ще два населені пункти, також "тривають активні дії" стосовно ще одного населеного пункту, розповів Зеленський.

Він зазначив, що є і поповнення обмінного фонду.

До того ж президент та головком обговорили захисні дії у Донецькій області: "Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне. Найбільше штурмів. Вдячний усім нашим підрозділам за стійкість".

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