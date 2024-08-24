Лубінець: Україна робить усе, щоб обміни полоненими відбувалися щотижня

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмана)

Омбудсман Дмитро Лубінець, коментуючи обмін військовополоненими 24 серпня, заявив, що українська сторона робить усе можливе, щоб вони відбувалися щотижня. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив в ефірі телемарафону.

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За його словами, від початку операції Збройних Сил України в Курській області з'явилися додаткові підстави для стриманого оптимізму.

"Знову ж таки, ніколи не можна забувати, що росіяни продовжують проти нас воювати, зокрема гібридно. Тому в будь-який момент і без жодних пояснень вони можуть зупинити обмінні процеси. Станом на сьогодні ви бачите, що є результат", – сказав омбудсман.

Лубінець наголосив, що навіть сьогодні Україна продовжувала комунікацію щодо наступних обмінів. Він констатував, що діалог з російською омбудсвумен Тетяною Москальковою став більш періодичним і більш системним.

"Чи це може свідчити про те, що ми вийдемо на якесь періодичне проведення обмінних процесів? Не знаю станом на сьогодні, але українська сторона робить все задля того, щоб дійсно кожного тижня відбувались обміни. І один з ключових факторів, який на це прямо впливає – це та кількість російських військовополонених, які станом на зараз у нас є", – наголосив він.

Водночас Лубінець розповів, що багато з тих військових, яких повернули 24 серпня, потребують негайної медичної допомоги, адже умови у полоні були вкрай поганими. Однак, за його словами, деякі військові, які повертаються з полону, стверджують, що у цьому році умови утримання покращились.

"Ще ми сьогодні виявили таку специфіку, що всіх хлопців постійно переміщували з одних установ в інші. Один хлопець сказав, що його перевозили більш ніж 29 разів. Тобто раз на місяць, навіть частіше, він по етапу їхав в нову установу. Для чого це робилося, ми будемо аналізувати", – додав омбудсман.

14 серпня Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.

24 серпня відбувся 55-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. У його межах додому повернулися 115 військовослужбовців.

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