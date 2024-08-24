Лубинец: Украина делает все, чтобы обмены пленными происходили еженедельно

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмана)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя обмен военнопленными 24 августа, заявил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы они проходили еженедельно. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил в эфире телемарафона.

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По его словам, с начала операции Вооруженных Сил Украины в Курской области появились дополнительные основания для сдержанного оптимизма.

"Опять же, никогда нельзя забывать, что россияне продолжают против нас воевать, в частности гибридно. Поэтому в любой момент и без каких-либо объяснений они могут остановить обменные процессы. По состоянию на сегодняшний день вы видите, что есть результат", — сказал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что даже сегодня Украина продолжала коммуникацию по поводу последующих обменов. Он констатировал, что диалог с российской омбудсменом Татьяной Москальковой стал более периодическим и более системным.

"Может ли это свидетельствовать о том, что мы выйдем на какое-то периодическое проведение обменных процессов? Не знаю по состоянию на сегодня, но украинская сторона делает все для того, чтобы действительно каждую неделю происходили обмены. И один из ключевых факторов, который на это напрямую влияет — это то количество российских военнопленных, которые по состоянию на данный момент у нас есть", — подчеркнул он.

В то же время Лубинец рассказал, что многие из военных, которых вернули 24 августа, нуждаются в немедленной медицинской помощи, ведь условия в плену были крайне плохими. Однако, по его словам, некоторые военные, возвращающиеся из плена, утверждают, что в этом году условия содержания улучшились.

"Еще мы сегодня обнаружили такую специфику, что всех ребят постоянно перемещали из одних учреждений в другие. Один парень сказал, что его перевозили более 29 раз. То есть раз в месяц, даже чаще, он по этапу ехал в новое учреждение. Для чего это делалось, мы будем анализировать", – добавил омбудсмен.

14 августа Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.

24 августа состоялся 55-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. В его рамках домой вернулись 115 военнослужащих.

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