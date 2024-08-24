Лубинец: Украина делает все, чтобы обмены пленными происходили еженедельно
Омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя обмен военнопленными 24 августа, заявил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы они проходили еженедельно. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил в эфире телемарафона.
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По его словам, с начала операции Вооруженных Сил Украины в Курской области появились дополнительные основания для сдержанного оптимизма.
"Опять же, никогда нельзя забывать, что россияне продолжают против нас воевать, в частности гибридно. Поэтому в любой момент и без каких-либо объяснений они могут остановить обменные процессы. По состоянию на сегодняшний день вы видите, что есть результат", — сказал омбудсмен.
Лубинец подчеркнул, что даже сегодня Украина продолжала коммуникацию по поводу последующих обменов. Он констатировал, что диалог с российской омбудсменом Татьяной Москальковой стал более периодическим и более системным.
"Может ли это свидетельствовать о том, что мы выйдем на какое-то периодическое проведение обменных процессов? Не знаю по состоянию на сегодня, но украинская сторона делает все для того, чтобы действительно каждую неделю происходили обмены. И один из ключевых факторов, который на это напрямую влияет — это то количество российских военнопленных, которые по состоянию на данный момент у нас есть", — подчеркнул он.
В то же время Лубинец рассказал, что многие из военных, которых вернули 24 августа, нуждаются в немедленной медицинской помощи, ведь условия в плену были крайне плохими. Однако, по его словам, некоторые военные, возвращающиеся из плена, утверждают, что в этом году условия содержания улучшились.
"Еще мы сегодня обнаружили такую специфику, что всех ребят постоянно перемещали из одних учреждений в другие. Один парень сказал, что его перевозили более 29 раз. То есть раз в месяц, даже чаще, он по этапу ехал в новое учреждение. Для чего это делалось, мы будем анализировать", – добавил омбудсмен.
- 14 августа Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.
- 24 августа состоялся 55-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. В его рамках домой вернулись 115 военнослужащих.
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