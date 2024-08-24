Україна в День Незалежності повернула з полону 115 військових. Деталі 55-го обміну

Серед звільнених – троє прикордонників, які перебували в полоні з першого дня повномасштабного вторгнення

Обмін полоненими (Фото: Коордштаб)

24 серпня відбувся 55-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. У його межах додому повернулися 115 військовослужбовців, більшість із яких – солдати строкової служби, які перебували в полоні з 2022 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, 92 з них – військовослужбовці системи МВС: 89 воїнів Національної гвардії та троє – Державної прикордонної служби. Майже 90% – солдати строкової служби, які понад два роки перебували в полоні агресора, зазначив Клименко.

У ДПСУ уточнили, що йдеться про трьох прикордонників 79 Херсонського загону. Ці бійці перебували в полоні з першого дня повномасштабного вторгнення.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив, що серед звільнених – дев'ять незаконно засуджених оборонців. Крім того, звільнено військових моряків та 82 оборонців Маріуполя, більшість із яких боронили Азовсталь. Усі врятовані цього разу – солдати, сержанти та матроси.

Також додому повернулися шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку, Херсонську та Луганську області.

"Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з неволі ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу в Київській області, а в Херсонській області – за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом", – зазначили в Коордштабі.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.

14 серпня Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.

24 серпня Reuters анонсувало обмін військовополоненими між Україною та РФ за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

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