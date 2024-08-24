Україна та Росія готують обмін 24 серпня: по 115 полонених – Reuters

Україна та Росія 24 серпня мають провести новий великий обмін – по 115 полонених з кожної сторони – після переговорів за посередництва ОАЕ. Про це із посиланням на офіційного представника Еміратів повідомляє Reuters.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Це перший такий обмін полоненими після того, як Україна почала свій наступ углиб території Росії у серпні. Подробиці ще не були оприлюднені.

За даними видання, якщо обмін відбудеться, він стане сьомим за посередництва ОАЕ. Загалом з 2022 року Емірати виступили посередником у звільненні 1788 ув'язнених, включно з тими, які мають бути звільнені.