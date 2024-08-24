Україна та Росія готують обмін 24 серпня: по 115 полонених – Reuters
Україна та Росія 24 серпня мають провести новий великий обмін – по 115 полонених з кожної сторони – після переговорів за посередництва ОАЕ. Про це із посиланням на офіційного представника Еміратів повідомляє Reuters.
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Це перший такий обмін полоненими після того, як Україна почала свій наступ углиб території Росії у серпні. Подробиці ще не були оприлюднені.
За даними видання, якщо обмін відбудеться, він стане сьомим за посередництва ОАЕ. Загалом з 2022 року Емірати виступили посередником у звільненні 1788 ув'язнених, включно з тими, які мають бути звільнені.
- До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути у межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.
- 14 серпня 2024 року омбудсмен Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.
- 15 серпня спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 російських військових у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.