Украина и Россия готовят обмен 24 августа: по 115 пленных – Reuters

ОБМІН Боболев

Украина и Россия 24 августа должны провести новый крупный обмен – по 115 пленных с каждой стороны – после переговоров при посредничестве ОАЭ. Об этом со ссылкой на официального представителя Эмиратов сообщает Reuters.

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Это первый такой обмен пленными после того, как Украина начала свое наступление в глубь территории России в августе. Подробности еще не были опубликованы.

По данным издания, если обмен состоится, он станет седьмым при посредничестве ОАЭ. В целом с 2022 года Эмираты выступили посредником в освобождении 1788 заключенных, включая тех, кто должен біть освобожден.