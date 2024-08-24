Украина и Россия готовят обмен 24 августа: по 115 пленных – Reuters
Украина и Россия 24 августа должны провести новый крупный обмен – по 115 пленных с каждой стороны – после переговоров при посредничестве ОАЭ. Об этом со ссылкой на официального представителя Эмиратов сообщает Reuters.
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Это первый такой обмен пленными после того, как Украина начала свое наступление в глубь территории России в августе. Подробности еще не были опубликованы.
По данным издания, если обмен состоится, он станет седьмым при посредничестве ОАЭ. В целом с 2022 года Эмираты выступили посредником в освобождении 1788 заключенных, включая тех, кто должен біть освобожден.
- К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.
- 14 августа 2024 года омбудсмен Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.
- 15 августа спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 российских военных в Курской области, что является самым массовым взятием врага в плен, которое удалось провести за один раз.