Повернення українських полонених. Буданов розкрив принципи роботи Координаційного штабу

Повернення з РФ важкопоранених та тяжкохворих, жінок, тих, хто довго перебуває у полоні, а також особлива увага оборонцям Маріуполя

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

При Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими створюється Рада громадських організацій, також були узгоджені принципи роботи відомства щодо обмінів. Про це на пресконференції за підсумками ставки повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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У четвер на Ставці верховного головнокомандувача було представлено стратегію щодо повернення українців з російського полону.

Буданов зазначив, що тепер створюється Рада громадських організацій при Координаційному штабі – запрошують усі об'єднання, що представляють інтереси українських полонених.

У Коордштабі додають, що для участі громадським організаціям потрібно надіслати офіційне звернення на поштову скриньку: [email protected].

Начальник ГУР анонсує, що ця Рада буде сформована "найближчим часом".

Також Буданов повідомив про принципи, за якими вестимуться перемовини про звільнення полонених:

→ повертати у першу чергу всіх важкопоранених та тяжкохворих;

→ по-друге, повертати всіх жінок;

→ по-третє, повертати всіх, хто перебуває у полоні вже довгий термін;

→ четверте, особливу увагу приділяти поверненню всіх, хто боронив Маріуполь та був на "Азовсталі";

"Так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення всіх інших цивільних бранців, які перебувають у полоні як з початку повномасштабного вторгнення, так і до його початку. А вже є такі, які близько десяти років там перебувають", – зазначив Буданов.

Ще Координаційний штаб звертає увагу й на визволення з полону кримських татар та інших таких груп бранців, зауважив начальник ГУР.

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