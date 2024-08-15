Возвращение украинских пленных. Буданов раскрыл принципы работы Координационного штаба
При Координационном штабе по обращению с военнопленными создается Совет общественных организаций, также были согласованы принципы работы ведомства насчет обменов. Об этом на пресс-конференции по итогам ставки сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
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В четверг на Ставке верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения украинцев из российского плена.
Буданов отметил, что теперь создается Совет общественных организаций при Координационном штабе – приглашаются все объединения, представляющие интересы украинских пленных.
В Коордштабе добавляют, что для участия общественным организациям нужно отправить официальное обращение на почтовый ящик: [email protected].
Начальник ГУР анонсирует, что этот Совет будет сформирован "в ближайшее время".
Также Буданов сообщил о принципах, по которым будут вестись переговоры об освобождении пленных:
→ возвращать в первую очередь всех тяжелораненых и тяжелобольных;
→ во-вторых, возвращать всех женщин;
→ в-третьих, возвращать всех находящихся в плену уже долгий срок;
→ четвертое, особое внимание уделять возвращению всех, кто защищал Мариуполь и находился на "Азовстали";
"Так же мы будем прилагать максимум усилий для возвращения всех других гражданских пленников, которые находятся в плену как с начала полномасштабного вторжения, так и до его начала. А уже есть такие, которые около десяти лет там находятся", – акцентировал Буданов.
Еще Координационный штаб обращает внимание и на освобождение из плена крымских татар и других таких групп пленников, отметил начальник ГУР.
- 14 августа после общения с российской уполномоченной Москальковой украинский омбудсмен Лубинец заявил, что Россия на фоне операции в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.
- На следующий день Лубинец сообщил, что операция ВСУ в Курской области улучшила ситуацию с возвращением украинских военнопленных домой, но наличие диалога с РФ не означает, что обмен точно состоится в ближайшее время.
- В ходе операции в Курской области спецназовцы СБУ взяли в плен 102 россиян, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". Глава СБУ сообщил, что сначала пленные предоставят показания и пройдут соответствующие процедуры – и после этого с Россией будут идти переговоры об их обмене.
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