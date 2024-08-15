Возвращение украинских пленных. Буданов раскрыл принципы работы Координационного штаба

Возвращение из РФ тяжелораненых и тяжелобольных, женщин, тех, кто долго находится в плену, а также особое внимание защитникам Мариуполя

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

При Координационном штабе по обращению с военнопленными создается Совет общественных организаций, также были согласованы принципы работы ведомства насчет обменов. Об этом на пресс-конференции по итогам ставки сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

В четверг на Ставке верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения украинцев из российского плена.

Буданов отметил, что теперь создается Совет общественных организаций при Координационном штабе – приглашаются все объединения, представляющие интересы украинских пленных.

В Коордштабе добавляют, что для участия общественным организациям нужно отправить официальное обращение на почтовый ящик: [email protected].

Начальник ГУР анонсирует, что этот Совет будет сформирован "в ближайшее время".

Также Буданов сообщил о принципах, по которым будут вестись переговоры об освобождении пленных:

→ возвращать в первую очередь всех тяжелораненых и тяжелобольных;

→ во-вторых, возвращать всех женщин;

→ в-третьих, возвращать всех находящихся в плену уже долгий срок;

→ четвертое, особое внимание уделять возвращению всех, кто защищал Мариуполь и находился на "Азовстали";

"Так же мы будем прилагать максимум усилий для возвращения всех других гражданских пленников, которые находятся в плену как с начала полномасштабного вторжения, так и до его начала. А уже есть такие, которые около десяти лет там находятся", – акцентировал Буданов.

Еще Координационный штаб обращает внимание и на освобождение из плена крымских татар и других таких групп пленников, отметил начальник ГУР.

Смотрите также: "Хочу жить" показал пленных кадыровцев в Курской области – видео