Операция в Курской области улучшила ситуацию с возвращением военнопленных – омбудсмен

Но наличие диалога с Россией не означает, что обмен точно состоится в ближайшее время, подчеркнул Лубинец.

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook должностного лица)

Операция ВСУ в Курской области улучшила ситуацию с возвращением украинских военнопленных домой, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Но наличие диалога с РФ не означает, что обмен точно произойдет в ближайшее время, рассказал чиновник в эфире телемарафона.

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Омбудсмен напомнил свои слова в среду, что российская сторона впервые проявила инициативу обсудить ситуацию и провести с ним встречу.

Он обратился к гражданам и призвал не забывать, что война продолжается – и российская сторона будет всегда пытаться использовать фактор военнопленных и их семей для подрыва политической и социальной ситуации в Украине.

"Поэтому даже если сегодня мы [с Россией] о чем-то потенциально договариваемся – это не значит, что завтра это точно будет выполнено", – добавил Лубинец.

В то же время чиновник признал: по состоянию на данный момент обстановка на Курщине, которая сложилась благодаря ВСУ, улучшила ситуацию по возвращению украинских защитников и защитниц из российского плена.

Омбудсмен надеется, что "в ближайшем будущем" все консультации, коммуникации, переговоры и вовлеченность партнеров приведут к обмену.

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