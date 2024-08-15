Операция в Курской области улучшила ситуацию с возвращением военнопленных – омбудсмен
Операция ВСУ в Курской области улучшила ситуацию с возвращением украинских военнопленных домой, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Но наличие диалога с РФ не означает, что обмен точно произойдет в ближайшее время, рассказал чиновник в эфире телемарафона.
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Омбудсмен напомнил свои слова в среду, что российская сторона впервые проявила инициативу обсудить ситуацию и провести с ним встречу.
Он обратился к гражданам и призвал не забывать, что война продолжается – и российская сторона будет всегда пытаться использовать фактор военнопленных и их семей для подрыва политической и социальной ситуации в Украине.
"Поэтому даже если сегодня мы [с Россией] о чем-то потенциально договариваемся – это не значит, что завтра это точно будет выполнено", – добавил Лубинец.
В то же время чиновник признал: по состоянию на данный момент обстановка на Курщине, которая сложилась благодаря ВСУ, улучшила ситуацию по возвращению украинских защитников и защитниц из российского плена.
Омбудсмен надеется, что "в ближайшем будущем" все консультации, коммуникации, переговоры и вовлеченность партнеров приведут к обмену.
- 14 августа после общения с российской уполномоченной Москальковой Лубинец заявил, что Россия на фоне операции в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.
- 15 августа на Ставке верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения украинцев из российского плена.
- В ходе операции в Курской области спецназовцы СБУ взяли в плен 102 россиян, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". Глава СБУ сообщил, что начала пленные предоставят показания и пройдут соответствующие процедуры – и после этого с Россией будут идти переговоры об их обмене.
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