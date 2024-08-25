Росіяни били по Краматорську "Іскандером", під завалами журналіст – фото

У двох іноземних журналістів діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію та різані рани тіла

Наслідки удару РФ по Краматорську 24 серпня (Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора)

Російські війська завдали удару по Краматорську балістичною ракетою типу "Іскандер", ціллю атаки був житловий квартал. Такі попередні дані опублікували у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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Ввечері 24 серпня окупаційні війська атакували Краматорськ Донецької області.

"Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа, 38 та 40 років", – пишуть в ОГП.

У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію та різані рани тіла. Ще один їхній колега, ймовірно, перебуває під завалами.

Фото: Суспільне Донбас

Фото: Суспільне Донбас

Фото: Суспільне Донбас

Зранку 10 серпня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого загинула людина.

11 серпня через російський обстріл Краматорська постраждали вісім людей. Росіяни били з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

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