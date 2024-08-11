Вранці росіяни вдарили "Смерчами" по Краматорську – постраждало вісім людей

Пошкоджено 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, п'ять комунальних підприємств, сім приватних підприємств і об'єкт інфраструктури

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Через російський обстріл Краматорська вранці 11 серпня постраждали вісім людей. Росіяни били з реактивних систем залпового вогню "Смерч", повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.

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За його даними, восьмеро постраждалих – місцеві мешканці віком від 42 до 77 років, одно пораненого скерували на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу в Донецькій області, решта не потребує ушпиталенння.

Раніше вранці, близько 6:30, загарбники обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч" – пошкоджено 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, п'ять комунальних підприємств, сім приватних підприємств і об'єкт інфраструктури, повідомив Філашкін.

Посадовець зауважив, що "з кожним днем життя на Донеччині стає все небезпечнішим", й закликав людей евакуюватися.

9 серпня Росія вдарила по Костянтинівці ракетою Х-38. Удар прийшовся по торговельному центру, на момент атаки поруч перебувало багато людей. Внаслідок російської атаки загинули 14 людей, серед яких троє дітей — дівчата віком дев'яти, 11 та 16 років. Ще 44 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У торговельному центрі було розташоване вантажне відділення Нової пошти – воно зруйноване.

Того ж дня окупанти вдруге вдарили по Костянтинівці, вже з РСЗВ "Смерч": поранено двох цивільних, пошкоджено приватний сектор.

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