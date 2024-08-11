Утром россияне ударили "Смерчами" по Краматорску – пострадало восемь человек

Повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, пять коммунальных предприятий, семь частных предприятий и объект инфраструктуры

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Из-за российских обстрелов Краматорска утром 11 августа пострадали восемь человек. Россияне били из реактивных систем залпового огня "Смерч", сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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По его данным, восемь пострадавших – местные жители в возрасте от 42 до 77 лет, одно раненого направили на лечение в Днепр, двое получают профессиональную помощь в Донецкой области, остальные не нуждаются в госпитализации.

Ранее утром, около 6:30, захватчики обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч" – повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, пять коммунальных предприятий, семь частных предприятий и объект инфраструктуры, сообщил Филашкин.

Чиновник отметил, что "с каждым днем жизни в Донецкой области становится все опаснее", и призвал людей эвакуироваться.

9 августа Россия ударила по Константиновке ракетой Х-38. Удар пришелся по торговому центру, к моменту атаки рядом находилось много людей. В результате российской атаки погибли 14 человек, среди которых трое детей — девочки в возрасте девяти, 11 и 16 лет. Еще 44 человека получили ранения разной степени тяжести.

В торговом центре находилось грузовое отделение Новой почты – оно разрушено.

В тот же день оккупанты вторично ударили по Константиновке, уже с РСЗО "Смерч": ранены два гражданских, поврежден частный сектор.

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