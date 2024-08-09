Второй раз за сутки. Россия из Смерчей ударила по Константиновке: ранены два человека
Россия вторично за сутки, 9 августа, ударила по Константиновке: ранены двое гражданских, поврежден частный сектор. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
"После циничного утреннего удара по "Эко-маркету" россияне снова обстреляли Константиновку – на этот раз из Смерчей по частному сектору", – рассказал он.
В результате удара получили два человека, повреждены шесть частных домов и газопровод.
- 9 августа Россия ударила по Константиновке ракетой Х-38: на момент атаки рядом находились многие люди.
- В результате удара погибли 11 человек, еще 37 получили ранения. В торговом центре находится грузовое отделение Новой почты – оно разрушено.
Читайте также: Близкий пригород Харькова был под обстрелом КАБов: пострадало учебное заведение