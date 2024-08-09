Второй раз за сутки. Россия из Смерчей ударила по Константиновке: ранены два человека

Утром армия России ударила по "Эко-маркете" в городе

Фото: Telegram Донецкой ОВА

Россия вторично за сутки, 9 августа, ударила по Константиновке: ранены двое гражданских, поврежден частный сектор. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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"После циничного утреннего удара по "Эко-маркету" россияне снова обстреляли Константиновку – на этот раз из Смерчей по частному сектору", – рассказал он.

В результате удара получили два человека, повреждены шесть частных домов и газопровод.

9 августа Россия ударила по Константиновке ракетой Х-38: на момент атаки рядом находились многие люди.

В результате удара погибли 11 человек, еще 37 получили ранения. В торговом центре находится грузовое отделение Новой почты – оно разрушено.

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