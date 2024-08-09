9 августа Россия ударила по Константиновке ракетой Х-38: на момент атаки рядом находилось много людей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Предварительно, враг ударил ракетой Х-38. В момент атаки рядом находилось много людей", – отметили в министерстве.

На 14:50 известно, что в результате удара погибли 11 человек, еще 37 получили ранения. В торговом центре находилось грузовое отделение Нової пошти – оно разрушено.

Костянтинівка (Фото: Національна поліція)
Константиновка (Фото: Национальная полиция)

В МВД акцентировали, что повреждены по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили.

Костянтинівка (Фото: Національна поліція)
Константиновка (Фото: Национальная полиция)

На месте работают все профильные службы. Полная информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

СПРАВКА
Ракета Х-38 – российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения широкого круга целей: бронетехники, надводных кораблей и подводных лодок в надводном положении, а также других, как укрепленных, так и легкоуязвимых, одиночных и групповых целей.

Читайте также: Фото LIGA.net руин на Сырце, где было больше всего за войну убитых РФ в одном доме в Киеве

армия Россиивойнаракетный ударконстантиновках-38