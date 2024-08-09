Россия ударила по Константиновке ракетой Х-38: какие последствия атаки – фото, видео
9 августа Россия ударила по Константиновке ракетой Х-38: на момент атаки рядом находилось много людей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
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"Предварительно, враг ударил ракетой Х-38. В момент атаки рядом находилось много людей", – отметили в министерстве.
На 14:50 известно, что в результате удара погибли 11 человек, еще 37 получили ранения. В торговом центре находилось грузовое отделение Нової пошти – оно разрушено.
В МВД акцентировали, что повреждены по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили.
На месте работают все профильные службы. Полная информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
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