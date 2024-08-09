Близкий пригород Харькова был под обстрелом КАБов: пострадало учебное заведение

Харьков. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/ANDREY KRAVCHENKO)

Россия нанесла удар по одному из заведений среднего образования в пределах Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

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"Будьте осторожны и по возможности в укрытиях – враг может повторить пуски КАБов", – написал Терехов.

Он отметил, что после удара по одному из учреждений среднего образования в черте города – информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Утром 6 августа Россия ударила по Харькову баллистической ракетой "Искандер". Полиция написала, что из-за обстрела пострадали восемь гражданских людей: шесть женщин, мужчина, а также младенец – восьмимесячный ребенок.

В Харькове в результате ракетного удара есть погибший, а количество травмированных возросло до 12 человек.

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