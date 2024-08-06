РФ ударила по Харькову Искандером: ранения получили по меньшей мере пять человек – фото

Около 10:00 российская армия попала в Шевченковский район Харькова

Харьков 6 августа (Фото: Telegram Олега Синегубова)

Утром 6 августа Россия ударила по Харькову баллистической ракетой Искандер, в результате этого по меньшей мере пять человек получили ранения, пострадала поликлиника. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Удар в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты около 10 часов утра попали Искандером", – написал он.

Харьков 6 августа (Фото: Telegram Олега Синегубова)

Он отметил, что медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие – амбулаторно.

Харьков 6 августа (Фото: Telegram Олега Синегубова)

В результате удара повреждены поликлиника, автомобили, другая гражданская инфраструктура. На месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление оккупантов.

Россия практически ежедневно бьет по Харькову и Харьковской области. 28 июля утром враг ударил двумя противокорабельными ракетами Х-35У по городу.

Вечером 5 августа в Киеве прогремели по меньшей мере четыре взрыва. В КГВА заявили, что враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, россияне применили баллистические ракеты типа "Искандер-М" или северокорейские KN-23.

В дальнейшем Воздушные силы сообщали об атаке российских беспилотников по территории Украины.

В ночь на 6 августа Россия ударила по регионам рядом воздушных целей, силам противовоздушной обороны удалось сбить 19 из 22.

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