Утром Россия ударила по Харькову двумя противокорабельными ракетами Х-35У – Генштаб

Удар пришелся по одному из транспортных предприятий в Слободском районе, пострадавших нет

Российский Су-24 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Утром россияне ударили двумя противокорабельными ракетами Х-35У по Харькову, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Захватчики ударили по областному центру двумя противокорабельными ракетами Х-35У, говорится в сообщении.

В 11:17 глава обладминистрации Олег Синегубов написал, что оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову. Власти не получали информации о пострадавших, тип ракет устанавливался.

Впоследствии спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил: россияне ударили двумя ракетами по Слободскому району Харькова – по одному из транспортных предприятий. Тогда было известно, что для обстрелов использовались ракеты типа Х, но на тот момент специалисты еще устанавливали точный тип боеприпаса.

Также правоохранители открыли уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны (военному преступлению). Максимальное наказание – до двенадцати лет тюрьмы.

Х-35У – это унифицированная противокорабельная ракета, созданная для Военно-морского флота РФ. Ее заявленная дальность пуска – 260 км. Оккупанты могут бить ею как из самолетов и вертолетов, так и из комплексов "Бал" и "Уран".

В июне 2023 года Генштаб сообщил, что оккупанты стянули к границе с Украиной комплексы "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов оказались семь областей, включая Киев.

В последний раз россияне били Х-35У по Харькову в марте 2024 года, предварительно сообщала областная прокуратура. Тогда острую реакцию на стресс получил 64-летний гражданский, были разрушения.

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