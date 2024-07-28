Вранці Росія вдарила по Харкову двома протикорабельними ракетами Х-35У – Генштаб

Удар прийшовся по одному з транспортних підприємств у Слобідському районі, постраждалих немає

Російський Су-24 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Вранці росіяни вдарили двома протикорабельними ракетами Х-35У по Харкову, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Загарбники вдарили по обласному центру двома протикорабельними ракетами Х-35У, йдеться у повідомленні.

Об 11:17 голова обладміністрації Олег Синєгубов написав, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Влада не отримувала інформації про постраждалих, тип ракет встановлювався.

Згодом речник облпрокуратури Дмитро Чубенко повідомив: росіяни вдарили двома ракетами по Слобідському району Харкова – по одному з транспортних підприємств. Тоді було відомо, що для обстрілів використовувалися ракети типу Х, але на той момент фахівці ще встановлювати точний тип боєприпасу.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (воєнного злочину). Максимальне покарання – до дванадцяти років тюрми.

Х-35У – це уніфікована протикорабельна ракета, створена для Військово-морського флоту РФ. Її заявлена дальність пуску – 260 км. Окупанти можуть бити нею як із літаків та гелікоптерів, так і з комплексів "Бал" та "Уран".

У червні 2023 року Генштаб повідомив, що окупанти стягнули до кордону з Україною комплекси "Бал" із ракетами Х-35, під загрозою обстрілів опинилися сім областей, включно з Києвом.

Востаннє росіяни били Х-35У по Харкову у березні 2024 року, попередньо повідомляла обласна прокуратура. Тоді гостру реакцію на стрес отримав 64-річний цивільний, були руйнування.

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