RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ: Росія стала застосовувати ракети Х-35. Не нові, можуть запускатися не тільки авіацією

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 10:11
ЗСУ: Росія стала застосовувати ракети Х-35. Не нові, можуть запускатися не тільки авіацією - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Російські окупанти останнім часом почали запускати по Україні ракети типу Х-35. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, з тактичної авіації росіяни зараз атакують ракетами типу Х-35, Х-59 та Х-31.
"Х-35 – це не нова ракета, вона уніфікована, може запускатися з кораблів, вертольотів, літаків та протикорабельних комплексів. Це дозвукова ракета, яку росіяни застосовують все повномасштабне вторгнення, вона схожа за характеристиками на Х-59", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що атак балістичними ракетами більше не стало.

"Так було завжди. Знаємо, що це нелегка ціль, працювати по ній можуть тільки Patriot і SAMP-T. Балістику не пускають частіше, швидше регулярно, в міру можливостей. Також запускають С-300 і С-400", — резюмував військовий.

  • У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
  • У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

Читайте також: Уночі були прильоти ракет і дронів, всього знищено сім "шахедів" – Повітряні сили

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілиповітряні силиппоЮрій Ігнатракетні удариХ-35

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 