ЗСУ: Росія стала застосовувати ракети Х-35. Не нові, можуть запускатися не тільки авіацією

Російські окупанти останнім часом почали запускати по Україні ракети типу Х-35. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За його словами, з тактичної авіації росіяни зараз атакують ракетами типу Х-35, Х-59 та Х-31.

"Х-35 – це не нова ракета, вона уніфікована, може запускатися з кораблів, вертольотів, літаків та протикорабельних комплексів. Це дозвукова ракета, яку росіяни застосовують все повномасштабне вторгнення, вона схожа за характеристиками на Х-59", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що атак балістичними ракетами більше не стало.

"Так було завжди. Знаємо, що це нелегка ціль, працювати по ній можуть тільки Patriot і SAMP-T. Балістику не пускають частіше, швидше регулярно, в міру можливостей. Також запускають С-300 і С-400", — резюмував військовий.

У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

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