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Вночі були прильоти ракет та дронів, загалом знищено сім "шахедів" – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 07:30
Вночі були прильоти ракет та дронів, загалом знищено сім
Російський шахед (Фото: Мілітарний)

В ніч проти 14 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та двома ракетами різних типів. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення всіх "шахедів".

За словами військових, з території Кубані росіяни запустили по Україні дев'ять дронів-камікадзе Shahed, з Криму – балістичну ракету "Іскандер-М" і керовану авіаційну Х-35 – з простору тимчасово окупованої території Запорізької області.

Повітряні сили заявили, що в небі над Україною цього разу збили загалом сім безпілотників, водночас від чотирьох ворожих цілей були прильоти.

Куди саме відбулися влучання – поки що невідомо. 

  • У ніч проти 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
  • У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

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Мілана Головань
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