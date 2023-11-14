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Ночью были прилеты ракет и дронов, всего уничтожено семь "шахедов" – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 07:30
Ночью были прилеты ракет и дронов, всего уничтожено семь
Российский шахед (Фото: Милитарный)

В ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками и двумя ракетами разных типов. Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении всех "шахедов".

По словам военных, с территории Кубани россияне запустили по Украине девять дронов-камикадзе Shahed, из Крыма – баллистическую ракету "Искандер-М" и управляемую авиационную Х-35 – с временно оккупированной территории Запорожской области.

Воздушные силы заявили, что в небе над Украиной на этот раз сбили всего семь беспилотников, в то время как от четырех вражебных целей были прилеты.

Куда именно произошли попадания – пока неизвестно.

  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
  • В ночь на 1 ноября кафиры ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Читайте также: ВСУ получили более 900 дронов: Mavic, Vampire, Avenger и некоторые "секретные" – видео, фото

Милана Головань
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Искандер-МвойнадронракетабеспилотникХ-35

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