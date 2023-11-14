Ночью были прилеты ракет и дронов, всего уничтожено семь "шахедов" – Воздушные силы
14.11.2023, 07:30
Российский шахед (Фото: Милитарный)
В ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками и двумя ракетами разных типов. Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении всех "шахедов".
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По словам военных, с территории Кубани россияне запустили по Украине девять дронов-камикадзе Shahed, из Крыма – баллистическую ракету "Искандер-М" и управляемую авиационную Х-35 – с временно оккупированной территории Запорожской области.
Воздушные силы заявили, что в небе над Украиной на этот раз сбили всего семь беспилотников, в то время как от четырех вражебных целей были прилеты.
Куда именно произошли попадания – пока неизвестно.
- В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
- В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
- В ночь на 1 ноября кафиры ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.
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