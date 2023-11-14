ВСУ: Россия стала использовать ракеты Х-35. Не новые, могут запускаться не только авиацией

Российские оккупанты в последнее время стали запускать по Украине ракеты типа Х-35. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, с тактической авиации россияне сейчас атакуют ракетами типа Х-35, Х-59 и Х-31.

"Х-35 — это не новая ракета, она унифицированная, может запускаться с кораблей, вертолетов, самолетов и противокорабельных комплексов. Это дозвуковая ракета, которую россияне применяют все полномасштабное вторжение, она похожа по характеристикам на Х-59", — сказал Игнат.

Он отметил, что атак баллистическими ракетами больше не стало.

"Так было всегда. Знаем, что это нелегкая цель, работать по ней могут только Patriot и SAMP-T. Баллистику не пускают чаще, скорее регулярно, в меру возможностей. Также запускают С-300 и С-400", — резюмировал военный.

В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.

В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

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