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ВСУ: Россия стала использовать ракеты Х-35. Не новые, могут запускаться не только авиацией

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 10:11
ВСУ: Россия стала использовать ракеты Х-35. Не новые, могут запускаться не только авиацией - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты в последнее время стали запускать по Украине ракеты типа Х-35. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, с тактической авиации россияне сейчас атакуют ракетами типа Х-35, Х-59 и Х-31.
"Х-35 — это не новая ракета, она унифицированная, может запускаться с кораблей, вертолетов, самолетов и противокорабельных комплексов. Это дозвуковая ракета, которую россияне применяют все полномасштабное вторжение, она похожа по характеристикам на Х-59", — сказал Игнат.
Он отметил, что атак баллистическими ракетами больше не стало. 

"Так было всегда. Знаем, что это нелегкая цель, работать по ней могут только Patriot и SAMP-T. Баллистику не пускают чаще, скорее регулярно, в меру возможностей. Также запускают С-300 и С-400", — резюмировал военный.

  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
  • В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Читайте также: Ночью были прилеты ракет и дронов, всего уничтожено семь "шахедов" – Воздушные силы

Дмитрий Гриниченко
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