Росія вдарила по Харкову "Іскандером": постраждали восьмеро людей, серед них немовля – фото

Близько 10:00 російська армія поцілила у Шевченківський район Харкова

Харків 6 серпня (Фото: Telegram Олега Синєгубова)

Зранку 6 серпня Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою "Іскандер", внаслідок цього щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень, постраждала поліклініка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Удар в Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10 години ранку поцілили Іскандером", – написав він.

Харків 6 серпня (Фото: Telegram Олега Синєгубова)

Він зазначив, що медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно.

Харків 6 серпня (Фото: Telegram Олега Синєгубова)

Внаслідок удару пошкоджені поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура. На місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів.

Росія практично щодня б'є по Харкову та Харківській області. 28 липня вранці ворог вдарив двома протикорабельними ракетами Х-35У по місту.

ОНОВЛЕНО 13:38. Поліція написала, що через обстріл постраждали вісім цивільних людей: шість жінок, чоловік, а також немовля — восьмимісячна дитина.

Увечері 5 серпня у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. В КМВА заявили, що ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М" чи північнокорейські KN-23.

Надалі Повітряні сили повідомляли про атаку російських безпілотників по території України.

У ніч проти 6 серпня Росія вдарила по регіонах низкою повітряних цілей, силам протиповітряної оборони вдалося збити 19 з 22.

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