Два Іскандера, 15 дронів і ще кілька керованих ракет: чим вночі била РФ та що знищила ППО

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 6 серпня Росія вдарила по регіонах низкою повітряних цілей, силам протиповітряної оборони вдалося збити 19 з 22. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За даними Повітряних сил, Росія атакувала:

→ чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Київській області;

→ двома керованими авіаційними ракетами Х-59;

→ 16 ударними БпЛА типу "Shahed".

У результаті протиповітряного бою збито:

→ дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;

→ дві керовані авіаційні ракети Х-59;

→ 15 "шахедів".

Боротьба тривала у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.