Два Іскандера, 15 дронів і ще кілька керованих ракет: чим вночі била РФ та що знищила ППО
У ніч проти 6 серпня Росія вдарила по регіонах низкою повітряних цілей, силам протиповітряної оборони вдалося збити 19 з 22. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
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За даними Повітряних сил, Росія атакувала:
→ чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Київській області;
→ двома керованими авіаційними ракетами Х-59;
→ 16 ударними БпЛА типу "Shahed".
У результаті протиповітряного бою збито:
→ дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;
→ дві керовані авіаційні ракети Х-59;
→ 15 "шахедів".
Боротьба тривала у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
- Увечері 5 серпня у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. В КМВА заявили, що ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М" чи північнокорейські KN-23.
- Надалі Повітряні сили повідомляли про атаку російських безпілотників по території України.