Два Искандера, 15 дронов и несколько управляемых ракет: чем ночью била РФ и что сбила ПВО

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 6 августа Россия ударила по регионам рядом воздушных целей, силам противовоздушной обороны удалось сбить 19 из 22. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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По данным Воздушных сил, Россия атаковала:

→ четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевской области;

→ двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59;

→ 16 ударными БпЛА типа "Shahed".

В результате противовоздушного боя сбиты:

→ две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;

→ две управляемые авиационные ракеты Х-59;

→ 15 "шахедов".

Борьба продолжалась в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.