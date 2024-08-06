Два Искандера, 15 дронов и несколько управляемых ракет: чем ночью била РФ и что сбила ПВО
В ночь на 6 августа Россия ударила по регионам рядом воздушных целей, силам противовоздушной обороны удалось сбить 19 из 22. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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По данным Воздушных сил, Россия атаковала:
→ четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевской области;
→ двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59;
→ 16 ударными БпЛА типа "Shahed".
В результате противовоздушного боя сбиты:
→ две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;
→ две управляемые авиационные ракеты Х-59;
→ 15 "шахедов".
Борьба продолжалась в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.
- Вечером 5 августа в Киеве прогремели по меньшей мере четыре взрыва. В КГВА заявили, что враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, россияне применили баллистические ракеты типа "Искандер-М" или северокорейские KN-23.
- В дальнейшем Воздушные силы сообщали об атаке российских беспилотников по территории Украины.