У Києві лунають вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері в понеділок, 5 серпня, у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. Про це повідомила кореспондентка LIGA.net.

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О 22:56 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а о 22:59 – про швидкісну ціль у напрямку Київської області.

О 23:07 ПС знову попередили про швидкісні цілі в Київській області.

У проміжку часу від 23:04 до 23:08 у столиці було чутно щонайменше чотири вибухи, повідомила кореспондентка LIGA.net.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці працює протиповітряна оборона. Він закликав залишатися в укриттях.

Про роботу ППО також повідомила Київська міська військова адміністрація.

У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом силам ППО вдалося збити 89 російських ударних дронів.

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