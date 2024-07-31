ЗСУ збили усі 89 "шахедів" – стільки ж Росія запускала у новорічну ніч

Основним напрямком удару була Київська область. Таку саму кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 31 липня та зранку українські військові збили 89 російських ударних дронів, якими окупаційна армія РФ атакувала Україну. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89 "шахедами" із Єйська, Сещі, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Основним напрямком удару була Київська область.

"Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили виявили та збили 89 дронів-камікадзе. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину.

8 липня 2024 року РФ завдала масованого удару по Україні 38 ракетами – ППО знищила 30 із них. Тоді під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит у столиці.

У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Загинули 13 людей, із них п'ятеро дітей. Це найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку в столиці, від початку широкомасштабної війни.

17 липня ворог знову атакував столицю дронами, обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Одна з наймасованіших атак на Україну: над Києвом вночі збили понад 40 дронів росіян