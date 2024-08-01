На Київщині уламки "шахеда" влучили у будинок російського опозиціонера Пономарьова – фото

Інформації про стан політика наразі немає. Він написав про "другий день народження"

Ілля Пономарьов (Фото: Х/Ілля Пономарьов)

Дрон-камікадзе типу Shahed пошкодив будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова у Київській області. Про це повідомив співрозмовник РБК-Україна у правоохоронних органах, сам Пономарьов непрямо натякнув на це у X.

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"Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися", – йдеться у повідомленні.

Подробиці Пономарьов пообіцяв пізніше.

Вранці поліція Київської області публікувала фото з місця падіння уламків "шахеда". За словами правоохоронців, поранення отримали чоловік та жінка.

"Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки", – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Київщини

Фото: Поліція Київщини

У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських ударних дронів.

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