На Київщині уламки "шахеда" влучили у будинок російського опозиціонера Пономарьова – фото
Дрон-камікадзе типу Shahed пошкодив будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова у Київській області. Про це повідомив співрозмовник РБК-Україна у правоохоронних органах, сам Пономарьов непрямо натякнув на це у X.
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"Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися", – йдеться у повідомленні.
Подробиці Пономарьов пообіцяв пізніше.
Вранці поліція Київської області публікувала фото з місця падіння уламків "шахеда". За словами правоохоронців, поранення отримали чоловік та жінка.
"Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки", – йдеться у повідомленні.
- У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.
- Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських ударних дронів.
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