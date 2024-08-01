Через атаку "шахедів" у Київській області двоє поранених і пошкоджені будинки

Пошкоджені два приватні будинки в одному з населених пунктів області, поранені чоловік і жінка

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 1 серпня російські окупаційні війська атакували Київську область ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення дістали дві людини. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Руслан Кравченко.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"На жаль, унаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

За словами Кравченка, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Пошкоджені два приватні будинки в одному з населених пунктів області, у будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських ударних дронів.

Дивіться також: Фото LIGA.net руїн на Сирці, де було найбільше за війну вбитих Росією в одному будинку в Києві