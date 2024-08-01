Из-за атаки "шахедов" в Киевской области двое раненых, повреждены дома
В ночь на 1 августа российские оккупационные войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Руслан Кравченко.
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"К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По словам Кравченко, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Повреждены два частных дома в одном из населенных пунктов области, в зданиях повреждена кровля, иссечены фасады, выбиты окна и двери.
- В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.
- Всего Силам ПВО удалось сбить 89 российских ударных дронов.
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