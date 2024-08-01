В Киевской области обломки дрона попали в дом российского оппозиционера Пономарева – фото
Дрон-камикадзе типа Shahed повредил дом российского оппозиционера Ильи Пономарева в Киевской области. Об этом он написал на странице X.
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"Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и успешной, против которой было трудно защититься", – говорится в сообщении.
Подробности Пономарев пообещал позже.
Утром полиция Киевской области публиковала фото с места падения обломков "шахеда". По словам правоохранителей, ранения получили мужчина и женщина.
"Пострадавшие госпитализированы в столичную больницу, им предоставляется соответствующая помощь. Кроме того, повреждены два частных дома", – говорится в сообщении.
- В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.
- Всего Силам ПВО удалось сбить 89 российских ударных дронов.
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