В Киевской области обломки дрона попали в дом российского оппозиционера Пономарева – фото

Информации о состоянии политика пока нет. Он написал о "втором дне рождения"

Илья Пономарев (Фото: Х/Илья Пономарев)

Дрон-камикадзе типа Shahed повредил дом российского оппозиционера Ильи Пономарева в Киевской области. Об этом он написал на странице X.

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"Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и успешной, против которой было трудно защититься", – говорится в сообщении.

Подробности Пономарев пообещал позже.

Утром полиция Киевской области публиковала фото с места падения обломков "шахеда". По словам правоохранителей, ранения получили мужчина и женщина.

"Пострадавшие госпитализированы в столичную больницу, им предоставляется соответствующая помощь. Кроме того, повреждены два частных дома", – говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.

Всего Силам ПВО удалось сбить 89 российских ударных дронов.

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