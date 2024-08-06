Росія вгатила по Києву та передмістю балістикою: пошкоджена багатоповерхівка та дві АЗС

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Увечері 5 серпня Росія атакувала Київ та передмістя балістичними ракетами, внаслідок чого зафіксовано пошкодження у багатоквартирному будинку, на двох АЗС та багатоповерховій будівлі з офісними приміщеннями. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Кравченко заявив, що всі ворожі цілі, які прямували на Київський регіон, були збиті силами протиповітряної оборони, а влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено.

Однак станом на 08:00 6 серпня зафіксовано пошкодження:

→ у багатоквартирному будинку вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення;

→ на двох АЗС вибиті вікна та посічені фасади;

→ у багатоповерховій будівлі з офісними приміщеннями вибиті двері, вікна, посічений фасад.

Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні, запевнила місцева влада.

Увечері 5 серпня у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. В КМВА заявили, що ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М" чи північнокорейські KN-23.

Надалі Повітряні сили повідомляли про атаку російських безпілотників по території України.

У ніч проти 6 серпня Росія вдарила по регіонах низкою повітряних цілей, силам протиповітряної оборони вдалося збити 19 з 22.

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