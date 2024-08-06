Россия ударила по Киеву и пригороду баллистикой: повреждена многоэтажка и две АЗС

Вечером 5 августа в Киеве прогремели по меньшей мере четыре взрыва

Иллюстративное фото: Depositphotos

Вечером 5 августа Россия атаковала Киев и пригород баллистическими ракетами, в результате чего зафиксированы повреждения в многоквартирном доме, на двух АЗС и многоэтажном здании с офисными помещениями. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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Кравченко заявил, что все вражеские цели, которые направлялись на Киевский регион, были сбиты силами противовоздушной обороны, а попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено.

Однако по состоянию на 08:00 6 августа зафиксированы повреждения:

→ в многоквартирном доме выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;

→ на двух АЗС выбиты окна и посечены фасады;

→ в многоэтажном здании с офисными помещениями выбиты двери, окна, посечен фасад.

Кроме этого, взрывной волной поврежден дом лесника. Пожары на местах падения обломков отсутствуют, заверили местные власти.

Вечером 5 августа в Киеве прогремели по меньшей мере четыре взрыва. В КГВА заявили, что враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, россияне применили баллистические ракеты типа "Искандер-М" или северокорейские KN-23.

В дальнейшем Воздушные силы сообщали об атаке российских беспилотников по территории Украины.

В ночь на 6 августа Россия ударила по регионам рядом воздушных целей, силам противовоздушной обороны удалось сбить 19 из 22.

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