Росія вдарила по центру Харкова: влучила по щільній житловій забудові, пошкоджена лікарня

Харків. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ ANDREY KRAVCHENKO)

Російська армія завдала удару по центральному району Харкова, постраждала щільна житлова забудова. Про це повідомив міський голова міста Ігор Терехов.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За даними Терехова, ворог влучив по щільній житловій забудові, внаслідок чого сталась пожежа. Інформація щодо руйнувань та жертв наразі уточнюється.

"Будьте обережні – обстріл може продовжуватися", – додав міський голова.

ОНОВЛЕНО О 10:20. За даними Терехова, внаслідок ракетного удару постраждала будівля поліклініки. Наразі інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що за допомогою звернулися дві людини з гострою реакцією на стрес. Під завалами можуть перебувати люди.

Росія практично щодня б'є по Харкову та Харківській області. 28 липня вранці ворог вдарив двома протикорабельними ракетами Х-35У по місту.

Увечері 5 серпня у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. В КМВА заявили, що ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М" чи північнокорейські KN-23.

Надалі Повітряні сили повідомляли про атаку російських безпілотників по території України.

У ніч проти 6 серпня Росія вдарила по регіонах низкою повітряних цілей, силам протиповітряної оборони вдалося збити 19 з 22.

Читайте також: Росія вгатила по Києву та передмістю балістикою: пошкоджена багатоповерхівка та дві АЗС