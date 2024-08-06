Россия ударила по центру Харькова: попала по плотной жилой застройке, загорелся пожар
Российская армия нанесла удар по центральному району Харькова, пострадала плотная жилая застройка. Об этом сообщил городской голова города Игорь Терехов.
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По данным Терехова, враг попал по плотной жилой застройке в результате чего произошел пожар. Информация о разрушениях и жертвах пока уточняется.
"Будьте осторожны – обстрел может продолжаться", – добавил городской голова.
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