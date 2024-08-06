Зеленский: В Харькове из-за удара РФ есть погибший, количество раненых возросло до 12

Зеленский отметил, что в Харькове еще продолжаются спасательные работы после российского удара

Последствия удара (Фото: Харьковская ОВА)

В Харькове в результате утреннего ракетного удара есть погибший, а количество травмированных возросло до 12 человек. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, в Харькове продолжаются спасательные работы после российского удара.

"Под завалами – люди, делается максимум, чтобы им помочь. На сегодня известно, что 12 человек пострадали. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким", – сказал глава государства.

Президент отметил, что все необходимые силы для спасательной операции привлечены.

Утром 6 августа Россия ударила по Харькову баллистической ракетой "Искандер". Полиция написала, что из-за обстрела пострадали восемь гражданских людей: шесть женщин, мужчина, а также младенец – восьмимесячный ребенок.

Вечером 5 августа в Киеве прогремели по меньшей мере четыре взрыва. В КГВА заявили, что враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, россияне применили баллистические ракеты типа "Искандер-М" или северокорейские KN-23.

В ночь на 6 августа Россия ударила по регионам рядом воздушных целей, силам противовоздушной обороны удалось сбить 19 из 22.

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