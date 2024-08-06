Зеленський: У Харкові через удар "Іскандером" є загиблий, кількість поранених зросла до 12
У Харкові внаслідок ранкового ракетного удару є загиблий, а кількість травмованих зросла до 12 людей. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
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За його словами, у Харкові ще тривають рятувальні роботи після російського удару.
"Під завалами – люди, робиться максимум, щоб їм допомогти. Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким", – сказав глава держави.
Президент зазначив, що усі необхідні сили для рятувальної операції залучені.
Зранку 6 серпня Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою "Іскандер". Поліція написала, що через обстріл постраждали вісім цивільних людей: шість жінок, чоловік, а також немовля – восьмимісячна дитина.
- Увечері 5 серпня у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. В КМВА заявили, що ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М" чи північнокорейські KN-23.
- У ніч проти 6 серпня Росія вдарила по регіонах низкою повітряних цілей, силам протиповітряної оборони вдалося збити 19 з 22.
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