Зеленський: У Харкові через удар "Іскандером" є загиблий, кількість поранених зросла до 12

Зеленський зазначив, що у Харкові ще тривають рятувальні роботи після російського удару

Наслідки удару (Фото: Харківська ОВА)

У Харкові внаслідок ранкового ракетного удару є загиблий, а кількість травмованих зросла до 12 людей. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, у Харкові ще тривають рятувальні роботи після російського удару.

"Під завалами – люди, робиться максимум, щоб їм допомогти. Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким", – сказав глава держави.

Президент зазначив, що усі необхідні сили для рятувальної операції залучені.

Зранку 6 серпня Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою "Іскандер". Поліція написала, що через обстріл постраждали вісім цивільних людей: шість жінок, чоловік, а також немовля – восьмимісячна дитина.

Увечері 5 серпня у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. В КМВА заявили, що ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М" чи північнокорейські KN-23.

У ніч проти 6 серпня Росія вдарила по регіонах низкою повітряних цілей, силам протиповітряної оборони вдалося збити 19 з 22.

Читайте також: Росія атакувала дроном автобус із будівельниками у Харківській області