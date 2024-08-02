Росія атакувала дроном автобус із будівельниками у Харківській області
Вранці 2 серпня у Харківській області росіяни вдарили безпілотником по автобусу з людьми. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За його даними, близько 09:00 в Дергачівській громаді російські загарбники атакували дроном автобус.
Синєгубов заявив, що унаслідок атаки травми отримали шестеро осіб. З них п’ятеро – у середньому стані, один чоловік – у важкому.
Усі постраждалі – працівники-будівельники, додав очільник ОВА.
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- 1 серпня росіяни завдали удару по залізничній станції у Харківській області. Унаслідок атаки поранення отримала провідниця.
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