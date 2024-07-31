Вогнеборець приїхав на виклик до власного дому після удару КАБом і загибелі дружини – відео
Зранку 31 липня Росія атакувала Великий Бурлук Харківської області, вбивши одну жінку і поранивши дитину. Це була сім’я вогнеборця Держслужби з надзвичайних ситуацій, якому довелось їхати на виклик у власний дім, повідомили рятувальники.
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Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що близько 10:10 окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук у Куп’янському районі.
Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений.
Жінка загинула, а її 10-річний син отримав опікові поранення, його госпіталізовано.
"Найстрашніше для рятувальників – їхати на виклик у власний дім… На жаль, це спіткало вогнеборця ДСНС Харківщини: чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі власного дому…" – повідомили рятувальники.
Загиблій дружині вогнеборця було 37 років.
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