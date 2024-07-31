Утром 31 июля Россия атаковала Большой Бурлук Харьковской области, убив одну женщину и ранив ребенка. Это была семья пожарного Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которому пришлось ехать на вызов в собственный дом, сообщили спасатели.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 10:10 оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу Большой Бурлук в Купянском районе.

В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден.

Женщина погибла, а ее 10-летний сын получил ожоговые ранения, он госпитализирован.

"Самое страшное для спасателей – ехать на вызов в собственный дом… К сожалению, это постигло огнеборца ГСЧС Харьковской области: мужчина приехал тушить пожар после массированного авиационного обстрела поселка Большой Бурлук, а оказался на пепелище собственного дома…" – сообщили спасатели.

Погибшей жене пожарника было 37 лет.