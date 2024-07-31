Пожарный приехал на вызов в собственный дом после удара КАБом и гибели жены – видео
Утром 31 июля Россия атаковала Большой Бурлук Харьковской области, убив одну женщину и ранив ребенка. Это была семья пожарного Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которому пришлось ехать на вызов в собственный дом, сообщили спасатели.
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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 10:10 оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу Большой Бурлук в Купянском районе.
В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден.
Женщина погибла, а ее 10-летний сын получил ожоговые ранения, он госпитализирован.
"Самое страшное для спасателей – ехать на вызов в собственный дом… К сожалению, это постигло огнеборца ГСЧС Харьковской области: мужчина приехал тушить пожар после массированного авиационного обстрела поселка Большой Бурлук, а оказался на пепелище собственного дома…" – сообщили спасатели.
Погибшей жене пожарника было 37 лет.
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