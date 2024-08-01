Росія вдарила ракетами по залізниці у Харківській області: фото наслідків

Пошкоджено два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Провідниця отримала осколкові поранення, від госпіталізації відмовилась

Фото: Укрзалізниця

У ніч проти 1 серпня російські окупаційні війська завдали удару по залізничній станції у Харківській області. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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"Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови, від госпіталізації вона відмовилась.

Пошкоджено два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання, додали в Укрзалізниці.

"До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних теплотягів", – констатували у пресслужбі компанії.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

У ніч проти 20 липня 2024 року російські війська атакували залізницю у Харківській області – четверо працівників поранені, курсування поїздів зазнало змін.

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