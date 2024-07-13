Росія вгатила по залізниці у Будах двома "Іскандерами". З'явились фото наслідків

Фото: Харківська обласна прокуратура

Для удару по залізничному вокзалу у селищі Буди в Харківському районі російська окупаційна армія використала дві ракети типу "Іскандер-М". Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Слідчі встановили, що 13 липня близько 15:40 війська країни-терориста вдарили "Іскандером" по залізниці.

Після прибуття на місце правоохоронців, рятувальників та медиків росіяни завдали повторного удару. Внаслідок цього загинули дві людини – начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та старший сержант поліції Олексій Кощій.

23 людини зазнали поранень, з них – 14-річна дівчина. Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Зранку 3 липня 2024 року російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.

Пізніше того самого дня Росія скинула три авіабомби на Харків, з-під завалів дістали дитину.

В ніч проти 8 липня внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа у приватному будинку, постраждали дві жінки.

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