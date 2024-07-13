Росія вгатила по залізниці у Будах двома "Іскандерами". З'явились фото наслідків
Для удару по залізничному вокзалу у селищі Буди в Харківському районі російська окупаційна армія використала дві ракети типу "Іскандер-М". Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Слідчі встановили, що 13 липня близько 15:40 війська країни-терориста вдарили "Іскандером" по залізниці.
Після прибуття на місце правоохоронців, рятувальників та медиків росіяни завдали повторного удару. Внаслідок цього загинули дві людини – начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та старший сержант поліції Олексій Кощій.
23 людини зазнали поранень, з них – 14-річна дівчина. Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.
- Зранку 3 липня 2024 року російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.
- Пізніше того самого дня Росія скинула три авіабомби на Харків, з-під завалів дістали дитину.
- В ніч проти 8 липня внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа у приватному будинку, постраждали дві жінки.
Читайте також: Росія будує уніфіковані установки для "Калібрів" та "Оніксів". Речник ВМС озвучив причину