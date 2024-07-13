У Будах загинули начальник райуправління ДСНС та поліціянт, поранені залізничники

Артем Костиря та Олексій Кощій загинули під час повторного повітряного удару з боку ворога

Рятівник (Ілюстративне фото: ДСНС)

Внаслідок російського повітряного удару по селищу Буди у Харківському районі загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря. Про це повідомила місцева влада.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Сьогодні Артем Костиря був убитий російськими окупантами під час повторного обстрілу селища Буди. Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події", – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Вдень 13 липня російські окупаційні війська завдали двох ударів по Будах, внаслідок чого загинули дві людини, постраждали ще 22, дев'ять госпіталізовано, з-поміж них – дитина.

Між першим та повторним ударом по Будах був проміжок у пів години. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, постраждала також машина "швидкої", яка прибула на виклик.

ДОПОВНЕНО о 19:25. Подвійний удар РФ по Будах прийшовся по залізничних об'єктах та рухомому складу, повідомили в Укрзалізниці. Попередньо, поранено пʼятьох залізничників. Трьох з них з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці.

ДОПОВНЕНО о 19:36. Внаслідок удару також загинув поліціянт сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Олексій Кощій (Фото: МВС)

Артем Костиря (Фото: МВС)

Зранку 3 липня 2024 року російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.

Пізніше того самого дня Росія скинула три авіабомби на Харків, з-під завалів дістали дитину.

В ніч проти 8 липня внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку, постраждали дві жінки.

Читайте також: Сікорський: Польща розглядає збиття російських ракет над Україною