У Будах загинули начальник райуправління ДСНС та поліціянт, поранені залізничники

У Будах загинули начальник райуправління ДСНС та поліціянт, поранені залізничникидоповнено
Внаслідок російського повітряного удару по селищу Буди у Харківському районі загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря. Про це повідомила місцева влада.
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"Сьогодні Артем Костиря був убитий російськими окупантами під час повторного обстрілу селища Буди. Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події", – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Вдень 13 липня російські окупаційні війська завдали двох ударів по Будах, внаслідок чого загинули дві людини, постраждали ще 22, дев'ять госпіталізовано, з-поміж них – дитина.
Між першим та повторним ударом по Будах був проміжок у пів години. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, постраждала також машина "швидкої", яка прибула на виклик.
ДОПОВНЕНО о 19:25. Подвійний удар РФ по Будах прийшовся по залізничних об'єктах та рухомому складу, повідомили в Укрзалізниці. Попередньо, поранено пʼятьох залізничників. Трьох з них з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці.
ДОПОВНЕНО о 19:36. Внаслідок удару також загинув поліціянт сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
- Зранку 3 липня 2024 року російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.
- Пізніше того самого дня Росія скинула три авіабомби на Харків, з-під завалів дістали дитину.
- В ніч проти 8 липня внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку, постраждали дві жінки.
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