В Будах погибли начальник райуправления ГСЧС и полицейский, ранены железнодорожники

В Будах погибли начальник райуправления ГСЧС и полицейский, ранены железнодорожникидополнено
В результате российского воздушного удара по поселку Буды в Харьковском районе погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря. Об этом сообщили местные власти.
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"Сегодня Артем Костыря был убит российскими оккупантами во время повторного обстрела поселка Буды. Террористы цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы приехали на место происшествия", – написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Днем 13 июля российские оккупационные войска нанесли два удара по Будам, в результате чего погибли два человека, пострадали еще 22, девять госпитализированы, среди них – ребенок.
Между первым и повторным ударом по Будам был промежуток в полчаса. По словам главы ОВА Олега Синегубова, пострадала также прибывшая по вызову машина "скорой".
ДОПОЛНЕНО в 19:25. Двойной удар РФ по Будах пришелся по железнодорожным объектам и подвижному составу, сообщили в Укрзализныце. Предварительно, ранены пятеро железнодорожников. Трое из них с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте.
ДОПОЛНЕНО в 19:36. В результате удара также погиб полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции, старший сержант полиции Алексей Кощий. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
- Утром 3 июля 2024 года российская авиация нанесла серию ударов УАБ по Боровой Харьковской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Также РФ ударила по Русской Лозовой.
- Позже в тот же день Россия сбросила три авиабомбы на Харьков, из-под завалов достали ребенка.
- В ночь на 8 июля в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме, пострадали две женщины.
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