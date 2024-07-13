В Будах погибли начальник райуправления ГСЧС и полицейский, ранены железнодорожники

Артем Костыря и Алексей Кощий погибли во время повторного воздушного удара со стороны врага

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС)

В результате российского воздушного удара по поселку Буды в Харьковском районе погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря. Об этом сообщили местные власти.

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"Сегодня Артем Костыря был убит российскими оккупантами во время повторного обстрела поселка Буды. Террористы цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы приехали на место происшествия", – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Днем 13 июля российские оккупационные войска нанесли два удара по Будам, в результате чего погибли два человека, пострадали еще 22, девять госпитализированы, среди них – ребенок.

Между первым и повторным ударом по Будам был промежуток в полчаса. По словам главы ОВА Олега Синегубова, пострадала также прибывшая по вызову машина "скорой".

ДОПОЛНЕНО в 19:25. Двойной удар РФ по Будах пришелся по железнодорожным объектам и подвижному составу, сообщили в Укрзализныце. Предварительно, ранены пятеро железнодорожников. Трое из них с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте.

ДОПОЛНЕНО в 19:36. В результате удара также погиб полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции, старший сержант полиции Алексей Кощий. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Алексей Кощий (Фото: МВД)

Артем Костыря (Фото: МВД)

Утром 3 июля 2024 года российская авиация нанесла серию ударов УАБ по Боровой Харьковской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Также РФ ударила по Русской Лозовой.

Позже в тот же день Россия сбросила три авиабомбы на Харьков, из-под завалов достали ребенка.

В ночь на 8 июля в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме, пострадали две женщины.

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